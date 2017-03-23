Не мужчина и не женщина: как живет человек-интерсекс?
Их называют «гермафродитами» и «третьим полом», но они настаивают на термине «интерсекс». 25-летний Федор Лаптев не скрывает своего статуса и откровенно рассказывает о себе и людях, рожденных с половыми признаками, которые не вписываются в типичные представления о мужском или женском.
О себе
Я родился в 1992 году в городе Волгодонске Ростовской области. У меня было счастливое детство обычного подростка, пока не появились проблемы со здоровьем: стали очень ломкие кости. Я мог обуваться и случайно сломать пару пальцев. Мы с мамой обратились к травматологу, я сдал анализы — пониженный кальций. Потом хирург меня направила к эндокринологу, а тот — в областную больницу к другому эндокринологу, затем к генетику. У генетика я провел две недели. Самое противное было сдавать спермограмму: ее делают только в морге. После всех анализов моей маме сказали: «Ваш сын бесплоден». Помню, меня попросили выйти, а маме объяснили — гениально: «У вашего сына синдром Клайнфельтера. Он у вас как бы мальчик, как бы девочка — в общем, что-то непонятное». Вот так: что-то между мальчиком и девочкой. Мама в слезы — такой диагноз услышать очень тяжко. Мне тогда как раз исполнилось 16, но всей правды мама мне не рассказала.
Следом присвоили инвалидность по этому якобы заболеванию, причем смотрели на меня, как на какой-то живой труп, с такой жалостью – было очень противно. «Бедный мальчик, это ж угораздило таким заболеть». Вот прям инфекцию подхватил!
О принятии себя
Как бы мама ни пыталась скрыть от меня правду, я любитель заглянуть в медицинскую карточку. Прочитал название заболевания, начал гуглить. В 17 лет я окончательно узнал и понял свой диагноз, у меня началась дикая депрессия, что я родился какой-то не такой, как все.
Принятие себя пришло через попытку суицида. Хорошо помню, как врач мне говорила, что к 25 годам я стану импотентом, а потом у меня будет рак молочной железы. «Сдохнешь! Ну, максимум до 26-27 лет проживешь». Решил, а зачем затягивать — пошел в лесок и решил повеситься. Мне казалось, что это не очень больно — «легкий суицид». Я тогда был мальчик нелегкий, из-за недостатка гормонов в 17 лет я сильно набрал вес. Взял веревку, решился, но ветка меня не выдержала и обломилась, ударив по голове. Было больно, зато я вдруг четко осознал: нефиг страдать херней, надо жить дальше. Потому что я такой же человек, как и все.
У меня было четыре стадии принятия: сначала прими себя, что ты инвалид, потом прими, что ты непонятно кто, потом окончательно прими себя геем, а потом, когда я узнал слово «интерсекс» — прими себя интерсексом.
Я очень благодарен Александру Березкину, руководителю ARSI (Ассоциация Русскоговорящих Интерсекс людей) за то, что он меня поддержал, причем во время еще одной попытки суицида. Саша мне позвонил по скайпу и буквально спас жизнь. Именно после этого разговора у меня был последний этап принятия, и я решил, что мне нужен ЛГБТИ-активизм.
О лечении и гормонах
Сразу после постановки диагноза мне выписали препарат тестостерона «Сустанон». По тем временам он стоил 750 рублей, это было довольно накладно. Я сначала колол, потом мне надоело, и я забросил это дело. Помню, купил пирожное безе, откусил — и сломал себе сразу шесть зубов. Недавно мне сделали рентген, ни одного корня не сохранилось, все раскрошились из-за нехватки кальция, вызванной недостатком тестостерона.
Сейчас я даю интервью, а у меня загипсовано по два пальца на каждой ноге, я их снова сломал, а уровень тестостерона по анализам как у только родившегося младенца. Мне снова выписали препараты тестостерона — нужно сделать его “передозировку”, чтобы костные ткани начали восстанавливаться. На самом деле, все это до слез обидно и очень неприятно, что приходится делать какие-то уколы. Буквально сегодня я купил упаковку «Небидо», одна ампула стоит шесть тысяч рублей!
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Федор Лаптев
Об операциях
Когда ребенок рождается с «нестандартными» половыми органами, очень часто врачи либо решают сами, либо уговаривают родителей на то, чтобы выбрать пол ребенку на свое усмотрение. Конечно, легче всего сделать «девочку», а вырасти из нее может потом такой мускулистый парень.
Одно из направлений активизма — борьба с такими операциями. Скоро я как раз начну активно этим заниматься, проводить пикетирование рядом с больницами. Очень хочу провести пикет возле Министерства здравоохранения в Москве и в Петербурге. Еще я хочу обратиться в ЕСПЧ по этому поводу. Считаю, что это подсудное дело: никто не имеет права выбирать, какого пола будет человек. Мне кажется, такой ребенок должен вырасти до определенного возраста, хотя бы половое созревание пройти, чтобы принять решение.
Например, в Испании, Италии, Германии и Швеции совершать такие операции до исполнения 16 лет — подсудное дело. Если за ребенка все решил врач или родитель, его либо штрафуют, либо ему грозит тюрьма. К концу своего президентского срока Барак Обама пытался провести такой запрет в США, но не успел. В остальных странах эти операции делают, и в России — так же, как везде.
Интерсекс — общий термин для описания опыта человека, рожденного с половыми признаками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в типичные представления о мужском или женском теле. Термин является зонтичным и объединяет более 40 вариантов особенностей, называемых интерсекс-вариациями: синдром нечувствительности к андрогенам, врожденная гиперплазия коры надпочечников, гипоспадия, синдром Клайнфельтера, синдром Майер-Рокитанского-Кюстер-Хаузер, синдром Свайера, смешанная дисгенезия гонад, овотестис, синдром Тернера, недостаточность 5-альфа-редуктазы и другие. Интерсекс-вариации могут быть как заметны при рождении, так и проявляться позже — например, во время полового созревания или при попытке забеременеть..
О других идентичностях и активизме
В 13 лет у меня появился парень. Я не задумывался об этом, до 16 лет считал, что это нормально. У меня тогда не было такого, чтобы себя «принимать». Я такой, какой я есть – это был детский пофигизм. Когда я сделал маме камин-аут, что я гей, она приняла это и списала на мой синдром: «Ну, ты же наполовину парень, наполовину девушка, поэтому тебе и нравятся парни». Хотя у нее гомофобные взгляды, она все это не принимает, считает ненормальным.
Что это все называется «интерсекс», я узнал буквально год назад и зажегся: хочу у себя в паспорте иметь нейтральный пол. Я даже писал на сайт президента Владимира Путина, но мне прислали отказ. А я не хочу ни женский, ни мужской, мне надоели эти стереотипные рамки. Недавно заполнял анкету на скидочную карту в магазине и возмутился, что пол обязательно нужно отмечать. В результате просто между квадратиками поставил галочку, так и не смог определиться. Я человек бигендерный, и мои гендеры просто подрались прямо там у кассы.
Я считаю, что ЛГБТ-активизма уже много. А вот интерсекс-активизм сейчас нужен. Именно поэтому 26 октября я вышел на Дворцовую площадь и впервые устроил пикет, приуроченный ко Дню видимости интерсекс-людей.
Когда проходил мой пикет, многим было интересно. Выяснилось, что никто не знает, кто такие «интерсекс-люди». Нужно людей просвещать, что это не обязательно ЛГБТ. Интерсекс – это не сексуальность, не ориентация, не ощущение себя. Только каждый 20-й интерсекс относится к ЛГБТ. Многие интерсекс-люди — просто люди, мужчины и женщины, они бывают и гетеросексуалами, и многие живут спокойно, их все устраивает.
О мифах и ошибках
Сейчас в Петербурге многие активисты уже знают, кто такие интерсекс-люди. Я сам раньше не знал, как правильно это слово склоняется, то есть что оно в принципе не склоняется. Многие называют нас «интерсексуалы», и мне это уже режет ухо. Потому что это не «сексуалы». Правильно — «интерсекс-человек», можно просто «интерсекс». Что же до частой ассоциации нас с гермафродитами, последние — это вообще миф. «Гермафродиты» встречаются крайне редко, кажется, один человек на миллиард.
Интервью: Ари Гласс
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