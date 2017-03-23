Не мужчина и не женщина: как живет человек-интерсекс?

О принятии себя

Как бы мама ни пыталась скрыть от меня правду, я любитель заглянуть в медицинскую карточку. Прочитал название заболевания, начал гуглить. В 17 лет я окончательно узнал и понял свой диагноз, у меня началась дикая депрессия, что я родился какой-то не такой, как все.

Принятие себя пришло через попытку суицида. Хорошо помню, как врач мне говорила, что к 25 годам я стану импотентом, а потом у меня будет рак молочной железы. «Сдохнешь! Ну, максимум до 26-27 лет проживешь». Решил, а зачем затягивать — пошел в лесок и решил повеситься. Мне казалось, что это не очень больно — «легкий суицид». Я тогда был мальчик нелегкий, из-за недостатка гормонов в 17 лет я сильно набрал вес. Взял веревку, решился, но ветка меня не выдержала и обломилась, ударив по голове. Было больно, зато я вдруг четко осознал: нефиг страдать херней, надо жить дальше. Потому что я такой же человек, как и все.

У меня было четыре стадии принятия: сначала прими себя, что ты инвалид, потом прими, что ты непонятно кто, потом окончательно прими себя геем, а потом, когда я узнал слово «интерсекс» — прими себя интерсексом.

Я очень благодарен Александру Березкину, руководителю ARSI (Ассоциация Русскоговорящих Интерсекс людей) за то, что он меня поддержал, причем во время еще одной попытки суицида. Саша мне позвонил по скайпу и буквально спас жизнь. Именно после этого разговора у меня был последний этап принятия, и я решил, что мне нужен ЛГБТИ-активизм.