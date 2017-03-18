Организаторы митинга на Марсовом поле насчитали 10 тысяч человек

На Марсовом поле прошел градозащитный митинг. По данным «Фонтанки» на него пришли более 3 тысяч горожан, организаторы митинга называют цифру в 10 тысяч человек. Как передает «Фонтанка», митинг завершился резолюцией: организаторы потребовали сохранить статус Исаакиевского собора, отказаться от идеи объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки, отставки директора Публичной библиотеки Александра Вислого, главы Пулковской обсерватории Назара Ихсанова и ректора Государственного гидрометеорологического университета (Гидромет) Валерия Михеева. 

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  • Автор: sobaka
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