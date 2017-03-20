Проект «Новый взгляд» был запущен в Петербурге осенью 2015 года. С 1 марта можно подавать заявки на участие во втором сезоне конкурса, итоги которого подведут в декабре в Главном штабе.
Стартовал прием заявок на фотоконкурс «Новый взгляд» 2017
В 2016 году молодые фотографы представили свои работы экспертному жюри. Победители участвовали в заключительной выставке, которая показала Петербург с иного ракурса: зрители увидели современный взгляд на город и почувствовали ритм жизни, который трудно отделить от классических традиций. После экспонирования выставка начала путешествие по миру, побывав уже в этом году в Казахстане и КНР. Сейчас в Китае готовится к публикации фотоальбом «Города-побратимы. Шанхай-Петербург», в который войдут фотографии участников проекта.
В новом сезоне в состав жюри войдут Михаил Пиотровский, Николай Буров, Ольга Свиблова, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Леонардо Бенчини, Томас Вернер, Андрей Максимов, Ирада Вовненко, Юрий Молодковец, Дмитрий Конрадт и Евгений Мохорев. Конкурс, как и раньше, проведет благотворительный фонд «Ренессанс» в сотрудничестве с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», Государственным Эрмитажем, Мультимедиа Арт Музеем при поддержке правительства Петербурга.
В этом году основной темой проекта стали метаморфозы жизненного пути человека. Среди номинаций — «Истории в лицах», «Городская среда. Ландшафт», «События и повседневная жизнь», «В жизни всегда есть место открытию». Теперь «Новый взгляд» это не только конкурс, но и фестиваль с мастер-классами, творческими встречами, кинопоказами, фотопрогулками. В программе также значится летний фестиваль искусств в Ботаническом саду. Награждение победителей состоится в пространстве Главного Штаба Эрмитажа в декабре 2017 года. Выставка, на которой будут представлены лучшие работы участников, откроется там же.
«Новый взгляд», newvisionfest.com, vk.com/newvisionfest, cathedral.ru/news/748
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