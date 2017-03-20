Стартовал прием заявок на фотоконкурс «Новый взгляд» 2017

В этом году основной темой проекта стали метаморфозы жизненного пути человека. Среди номинаций — «Истории в лицах», «Городская среда. Ландшафт», «События и повседневная жизнь», «В жизни всегда есть место открытию». Теперь «Новый взгляд» это не только конкурс, но и фестиваль с мастер-классами, творческими встречами, кинопоказами, фотопрогулками. В программе также значится летний фестиваль искусств в Ботаническом саду. Награждение победителей состоится в пространстве Главного Штаба Эрмитажа в декабре 2017 года. Выставка, на которой будут представлены лучшие работы участников, откроется там же.