Портрет Хармса номинировали на премию Курехина

Стало известно, какие проекты вошли в лонг-лист Премии в области современного искусства имени Сергея Курехина за 2016 год. В шести номинациях представлены 54 проекта из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Алма-Аты, Баку, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов. Они были отобраны из более чем тысячи заявок со всей России.

Среди претендентов на Гран-при «Поп-механика», – социальный театральный проект Михаила Патласова «НеПРИКАСАМЫЕ», в котором участвуют люди без определенного места жительства со своими реальными историями и звучит музыка Олега Каравайчука.

Номинированы «выездной» проект Этюд-театра («Площадка 51») экскурсия «Четырнадцать плюс», в рамках которого зрители совершают тур по Автово, и проект Театра post и Дмитрия Волкострелова «Поле» (Волкострелов и Театр post номинированы также за выставку "Повседневность. Простые действия", совместный проект с ММОМА и фестивалем "Территория" – в номинации "Лучший кураторский проект). В списке на Гран-при есть два московских проекта — Фестиваль «ДАДА» и Политическая партитура «Концерт агитационной песни» и один казахский — поп-механический спектакль «Медея. Материал». А также звуковой пространственный проект «Гаджетофония» Санкт-Петербургского импровизационного оркестра, который можно было услышать в конце января в Академии им. Штиглица на открытии фестиваля «Киберфест».

Проектов с «Киберфеста» среди номинантов вообще множество. Например, «Ванна Марата» Александра Шишкина-Хокусая в категории «Лучшее произведение визуального искусства», «Взрыв банки сгущенного молока, когда выкипела вода» Анны Франц в категории «лучший медиа-объект», Лаборатория мультимедиа CYLAND в категории «лучший кураторский проект».

Среди других хорошо известных петербуржцам номинантов — Павел Кас и Павел Мокич, написавшие портрет Даниила Хармса на стене дома по улице Маяковского, 11, где жил Хармс.

Победителей объявят 26 апреля в 19.00 на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. В попечительский совет и жюри премии входят Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Василий Церетели, Семен Михайловский, Александр Боровский, Анатолий Белкин, Александр Кан и другие.



По материалам «Фонтанки.ру»