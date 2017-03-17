«Свободу Мухе»: студенты Академии имени Штиглица выступили против увольнения ректора

Студенты Академии имени Штиглица в здании вуза сегодня, 17 марта, устроили акцию протеста. Они выступают против отставки ректора Василия Кичеджи и возможного присоединения вуза к университету промышленных технологий и дизайна.

Более ста студентов вышли с плакатами и скандировали «Свободу Мухе», «Долой Тряпку» (СПбГУПТД). Преподаватели и охрана акции не препятствовали.



