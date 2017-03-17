«Свободу Мухе»: студенты Академии имени Штиглица выступили против увольнения ректора
Студенты Академии имени Штиглица в здании вуза сегодня, 17 марта, устроили акцию протеста. Они выступают против отставки ректора Василия Кичеджи и возможного присоединения вуза к университету промышленных технологий и дизайна.
Более ста студентов вышли с плакатами и скандировали «Свободу Мухе», «Долой Тряпку» (СПбГУПТД). Преподаватели и охрана акции не препятствовали.
В комментариях в соцсетях учащиеся поясняют, что больше всего их возмущает возможность получить диплом не Академии Штиглица, а «Тряпки».
Напомним, что накануне ректор академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию. В интервью СМИ он рассказал о том, что заменить его попросил губернатор. А место Кичеджи займет Анна Кислицина — замдиректора университета промышленных технологий и дизайна.
Фото: onemikle
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