Студент научился бесплатно ездить по карте «Подорожник» с помощью смартфона
Студент ЛЭТИ по имени Антон научился бесплатно ездить по карте «Подорожник».
С помощью NFC-ридера Антон получил доступ к внутренней памяти «Подорожника». Он пополнял баланс, а после того, как деньги заканчивались, восстанавливал прежнее содержимое памяти – перезаписывал карту так, будто на ней по-прежнему есть средства.
Для удобства студент написал собственное приложение для Android: благодаря Plantain («Подорожник») он мог перезаписывать карты, просто приложив их к смартфону.
Перезаписанный «Подорожник» в метро блокировался, но в наземном транспорте Антон мог ездить без ограничений.
Находчивый студент в разговоре с прессой подчеркнул, что провел исследование из научного интереса.
Напоминаем, что подделка проездных билетов является уголовным преступлением и преследуется по закону.
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