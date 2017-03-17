Студент научился бесплатно ездить по карте «Подорожник» с помощью смартфона

Студент ЛЭТИ по имени Антон научился бесплатно ездить по карте «Подорожник».

С помощью NFC-ридера Антон получил доступ к внутренней памяти «Подорожника». Он пополнял баланс, а после того, как деньги заканчивались, восстанавливал прежнее содержимое памяти – перезаписывал карту так, будто на ней по-прежнему есть средства.

Для удобства студент написал собственное приложение для Android: благодаря Plantain («Подорожник») он мог перезаписывать карты, просто приложив их к смартфону.

Перезаписанный «Подорожник» в метро блокировался, но в наземном транспорте Антон мог ездить без ограничений.

Находчивый студент в разговоре с прессой подчеркнул, что провел исследование из научного интереса.

Напоминаем, что подделка проездных билетов является уголовным преступлением и преследуется по закону.