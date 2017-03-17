«Зенит-Арена» продает абонементы на матчи за 1,5 млн рублей

На стадионе "Зенит-арена" началась продажа VIP-лож на будущий сезон. Сейчас "Зенит" продает абонементы только в 36 лож, а ко второму кругу будут открыты еще 24 ложи. Всего на новом стадионе будет 90 комфортабельных лож.

Стоимость одного места в ложе на 21 человека за воротами начинается от 180 тыс. рублей за сезон. Однако цена может быть и выше — она зависит от включенного набора услуг и может доходить до 370 тыс. рублей. Места на углах поля стоят от 400 тыс. до 490 тыс. Ложи в центральных секторах (по бокам поля) будут стоить от 600 тыс. рублей за одно место. Пакет услуг на места премиум-класса включает в себя полноценный кейтеринг, парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с индивидуальным автографом игрока основного состава, размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на внематчевые мероприятия.

Также на стадионе есть четыре эксклюзивные ложи, где можно будет посмотреть футбол с максимальным комфортом, правда, заплатив за это 1,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит дополнительный набор услуг, включая возможность принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава "Зенита" и возможностью ребенку вывести футболиста на поле.

При этом на трех домашних играх этого сезона, которые пройдут на новой арене, клуб ложи не продает. "На этих играх мы будем выполнять свои обязательства для болельщиков, купивших билеты на стадион "Петровский", — заявили в пресс-службе "Зенита".

В клубе говорят, что интерес к покупке мест в ложах очень высокий, и надеются в ближайшие пару месяцев продать все, что выставлено на продажу. По оценкам команды, расчетная выручка на будущий сезон от продажи элитных мест составит 310-375 млн рублей. Это примерно 50% от всей выручки за продажи билетов на стадион.

По материалам «Делового Петербурга»