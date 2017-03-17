Единственный конкретный человек, которого россияне часто видят во сне, это президент России Владимир Путин. Причем чаще всего он снится жителям Чечни, следует из исследования "Яндекса".

Изучив популярные поисковые запросы россиян о снах, компания выяснила, что в 20-ку лидеров входит слово "человек". Мужчинам и женщинам снятся разные сны. В женских запросах про сны чаще всего встречаются слова "человек", "ребенок", "беременность", "рыба" и "парень". Мужчинам снятся "змея", "рыба", "человек", "девушка" и "зуб".

Если не разделять россиян по полу, то из животных им чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. В сновидениях часто встречается белый цвет. Самым же популярным действием стало "умирать".

То, что видят люди во снах, зависит и от мест их проживания. Жителям Петербурга и Москвы особенно часто снится метро. При этом второе и третье место в Петербурге занимают черника и клюква, в Москве - электричка и святая Матрона.

В Челябинской области люди видят во снах метеориты, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях - религиозные сны, со святыми, священниками и иконами. К примеру, в Крыму снятся море, дельфины и волны.

Россияне зачастую ищут толкования снова с помощью поисковика "Яндекса". Каждую неделю они задают ему более 500 тыс. запросов. При этом толкованием снов в 10 раз чаще интересуются женщины, чем мужчины.

По материалам «Делового Петербурга»