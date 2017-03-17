«Яндекс» выяснил, что россиянам чаще всего снится Владимир Путин
Единственный конкретный человек, которого россияне часто видят во сне, это президент России Владимир Путин. Причем чаще всего он снится жителям Чечни, следует из исследования "Яндекса".
Изучив популярные поисковые запросы россиян о снах, компания выяснила, что в 20-ку лидеров входит слово "человек". Мужчинам и женщинам снятся разные сны. В женских запросах про сны чаще всего встречаются слова "человек", "ребенок", "беременность", "рыба" и "парень". Мужчинам снятся "змея", "рыба", "человек", "девушка" и "зуб".
Если не разделять россиян по полу, то из животных им чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. В сновидениях часто встречается белый цвет. Самым же популярным действием стало "умирать".
То, что видят люди во снах, зависит и от мест их проживания. Жителям Петербурга и Москвы особенно часто снится метро. При этом второе и третье место в Петербурге занимают черника и клюква, в Москве - электричка и святая Матрона.
В Челябинской области люди видят во снах метеориты, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях - религиозные сны, со святыми, священниками и иконами. К примеру, в Крыму снятся море, дельфины и волны.
Россияне зачастую ищут толкования снова с помощью поисковика "Яндекса". Каждую неделю они задают ему более 500 тыс. запросов. При этом толкованием снов в 10 раз чаще интересуются женщины, чем мужчины.
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