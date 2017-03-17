Зоозащитники раздадут петербуржцам фрукты в Международный день без мяса

Защитники животных 20 марта проведут в Петербурге Международный день без мяса, сообщили нам в организации «Голоса за животных».

У метро «Василеостровская» с 13 до 14 часов активисты будут угощать прохожих фруктами и растительными альтернативами мясу и раздавать буклеты, освещающие проблему. После чего они отправятся на прогулку по веганским местам Петербурга.

«Цель акции - призвать людей сделать первый шаг к сохранению жизни, задуматься, что за каждым куском плоти на тарелке стоит живое существо», - отмечают организаторы.

Также зоозащитники призывают петербургские кафе и магазины поддержать кампанию «День без мяса» и 20 марта отказаться от продажи мясных продуктов.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Активисты готовятся выйти на акцию-концерт против передачи Исаакия РПЦ

В Петербурге рекламу проституции заменили табличками о семейных ценностях

Активисты «передали» РПЦ Гостиный двор, Медного всадника и реку Фонтанку

В городе запустили движение «Питер без рекламы»

Невский может стать пешеходным уже с августа

Родивших во время обучения студенток предлагают переводить на бюджет

В «полутора комнатах» Бродского запустили лекции и экскурсии

Стартовал прием заявок на фотоконкурс «Новый взгляд» 2017