Зоозащитники раздадут петербуржцам фрукты в Международный день без мяса

Защитники животных 20 марта проведут в Петербурге Международный день без мяса, сообщили нам в организации «Голоса за животных».

У метро «Василеостровская» с 13 до 14 часов активисты будут угощать прохожих фруктами и растительными альтернативами мясу и раздавать буклеты, освещающие проблему. После чего они отправятся на прогулку по веганским местам Петербурга.

«Цель акции - призвать людей сделать первый шаг к сохранению жизни, задуматься, что за каждым куском плоти на тарелке стоит живое существо», - отмечают организаторы.

Также зоозащитники призывают петербургские кафе и магазины поддержать кампанию «День без мяса» и 20 марта отказаться от продажи мясных продуктов.