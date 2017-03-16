Российский ученый-биоинформатик, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд сообщил, что сервис по отслеживанию посылок и писем «Почты России» написал его фамилию, как Гендальф.

«Вот, наконец-то и докУмент есть. Не от кого-то там, от «Почты России», — написал ученый в своем «фейсбуке». - «Видимо, девушка на почте неправильно записала фамилию. А когда человек мне прислал номер заказного письма, по которому его можно отслеживать, я обнаружил эту смешную опечатку. Ранее в фольклоре меня уже так называли», — добавил ученый, которого назвали именем волшебника из толкиеновской вселенной.