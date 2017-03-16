Василия Кичеджи уволили с поста ректора Академии имени Штиглица

Ректор академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об увольнении главы художественного вуза сообщил принадлежащий ему интернет-журнал «Интерессант». Своему СМИ в интервью Кичеджи рассказал о том, что его вызвали в министерство образования и науки.

«Есть просьба губернатора о вашей замене. В последнее время эта просьба стала настойчивой. В сложившейся ситуации министерство вынуждено предложить вам оставить пост ректора и назначить нового и.о. Министр благодарит вас за работу», – пересказывает заявление чиновника Василию Кичеджи «Интерессант».

Кроме того, журналисты связывают увольнение Кичеджи с позицией по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Василий Кичеджи уверен: это – личная месть. Но не только. Еще это –

эпизод большой политической игры вокруг истории с Исаакиевским собором и ожесточенной борьбы за патриаршее место», – далее пишет «Интерессант».

Отметим, что история с увольнением Кичеджи «за защиту Исаакия» выглядит крайне странно и непонятно. Василий Николаевич Кичеджи был в числе ректоров петербургских вузов, обратившихся 7 февраля 2017 года с открытым письмом губернатору Полтавченко. В обращении содержалась просьба ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», - в частности, говорилось в ректорском письме. Впоследствии не было сообщений о том, что Кичеджи дезавуировал свою подпись или высказался по вопросу передачи собора РПЦ каким-либо кардинально иным образом.

Напомним, что ранее Кичеджи работал заместителем губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В мае 2015 года он возглавил художественную академию имени Штиглица (ранее - художественно-промышленное училище имени Мухиной, в просторечье - «Муха»).