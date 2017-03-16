Минтруд опубликовал календарь, как мы будем отдыхать в 2018 году

Сегодня стало известно, как мы будем отдыхать в 2018 году: какое количество праздничных и выходных дней ожидает работающих россиян. Соответствующее постановление опубликовало Министерство труда РФ.

По традиции, самыми продолжительными останутся новогодние и майские каникулы: первые из них начнутся с 30 декабря 2017 года и продолжатся до 8 января 2018-го. При этом суббота 29 декабря будет рабочей.

Довольно длинными также объявлены майские праздники: после рабочей субботы 28 апреля можно будет отдыхать до 2 мая.

В феврале будет три нерабочих дня — с 23-го по 25-е, в марте сразу четыре – с 8-го по 11-е число. Всего один выходной в следующем году запланирован на День Победы. Летние праздничные дни, связанные с Днем России, придутся на три дня с 10 по 12 июня (при рабочей субботе 9 июня). Завершат официальный праздничный цикл День народного единства: выходные продлятся с субботы 3-го по понедельник 5 ноября.