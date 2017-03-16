Перед уикендом Петербург ожидает сильный ветер и гололед

ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков сообщает, что в пятницу в Петербурге будет ветрено — ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а днем южный ветер разгонится до 12 м/с с порывами до 18 м/с. 

Что касается температуры, то ночью она опустится до минус трех, а днем, по данным синоптиков, вновь превысит нулевую отметку и поднимется до +4 градусов. Но солнечным последний рабочий день недели вряд ли будет: ожидаются мокрый снег. 

На дорогах ночью и утром возможен сильный гололед.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Петербург накроет туманом и мокрым снегом

Синоптики прогнозируют аномально теплый февраль в Петербурге

2016 год назван самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Петербург накроет снегопад

Сильные морозы закончились на неделю

МЧС: на Петербург обрушится сильный ветер с дождем

Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках

«Яндекс» будет прогнозировать осадки в Петербурге с точностью до дома