Greenpeace выяснил, что с раздельным сбором мусора в Петербурге обстоит плохо

Отделение Greenpeace в России проанализировали открытые данные более 160 крупных российских городов с населением от 100 тыс. человек, чтобы выяснить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов. В расчет брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Петербург в рейтинге занял 48-е место, так как круглосуточный доступ к контейнерам для стекла и пластика, например, есть только у 6 % горожан.  В Москве таких на 2 % больше.

Лидером рейтинга стала мордовская столица Саранск, где аж 80% горожан видят в своих дворах контейнеры для вторсырья.

На последних — 88-ой и 89-ой — строчках соответственно оказались Ульяновск и Чита, где доступ к контейнерам для раздельного сбора отходов имеют только 0,1% населения.

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