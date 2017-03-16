Памятнику конструктивизма на фабрике «Красное Знамя» грозит уничтожение

Одному из элементов архитектурного комплекса фабрики «Красное Знамя» грозит уничтожение. Об этом заявляет общественная инициативная группа. Разрушения или повреждения конструктивистских зданий будет не избежать, если государственная экспертиза сотрудников КГИОП придет к выводу, что они не представляют культурной или исторической ценности.

Наибольшую озабоченность градозащитников вызывает судьба доминанты архитектурного ансамбля бывшей фабрики. Это Силовая Станция (ТЭЦ), построенная по проекту Эриха Мендельсона, - как считают эксперты, шедевр конструктивизма 1920-х.

В 2016 году на территории внутреннего двора фабрики началось масштабное строительство частного жилого комплекса. Против застройки исторической территории в Правительство города обращались известные деятели культуры, в том числе директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и режиссер Александр Сокуров.