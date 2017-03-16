Появились фото того, как солнце просвечивает колоннаду Исаакия

В социальных сетях появились фото того, как весеннее солнце просвечивает колоннаду Исаакиевского собора. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов снял это редкое явление. Такое можно наблюдать в течение всего нескольких дней два раза в год — весной и осенью.

« течение нескольких дней, и только два раза в год, пока солнце движется по очень низкой траектории, можно увидеть просвечивание собора. Отмена летнего времени усложнила эту возможность, переведя её на более раннее время» - пояснил синоптик.