Дмитрий Медведев не ответил на просьбу Даниила Гранина спасти Публичную библиотеку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ответил на обращение соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина. Писатель просил спасти Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Петербурге от объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ).

Вместо премьера ответ Гранину написало Министерство культуры, поблагодарившее писателя за «активную гражданскую позицию». «При принятии того или иного решения будет учтена позиция экспертов в сфере библиотечно-информационной деятельности и заинтересованной общественности», – добавили чиновники Минкульта.

Напомним, что в еще в январе 2017 года СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал Публички выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.

Протест против объединения РНБ и РГБ  — одна из тем градозащитного митинга оппозиции и просто обеспокоенных горожан, проведение которого власти разрешили 18 марта на Марсовом поле. 

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