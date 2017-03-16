Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ответил на обращение соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина. Писатель просил спасти Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Петербурге от объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ).

Вместо премьера ответ Гранину написало Министерство культуры, поблагодарившее писателя за «активную гражданскую позицию». «При принятии того или иного решения будет учтена позиция экспертов в сфере библиотечно-информационной деятельности и заинтересованной общественности», – добавили чиновники Минкульта.

Напомним, что в еще в январе 2017 года СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал Публички выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.

Протест против объединения РНБ и РГБ — одна из тем градозащитного митинга оппозиции и просто обеспокоенных горожан, проведение которого власти разрешили 18 марта на Марсовом поле.