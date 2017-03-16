По случаю Дня Русского музея (основанного в 1898 году), 19 марта с 10.00 до 18.00 посетить все филиалы хранилища можно бесплатно по специальным билетам, которые выдадут в кассовых залах музейных пространств.

Речь идет о Михайловском дворце (с корпусом Бенуа), Инженерном замке, Строгановском и Мраморном дворцах. Также в Русском музее объявлены камерные концерты в исполнении музыкантов консерватории имени Римского-Корсакова, викторины с розыгрышем каталогов выставок и квесты. В мультимедийном кинотеатре Западного павильона Михайловского замка покажут фильмы о музее.

Платным вход останется только на сверхпопулярную выставку Айвазовского.