Вход во дворцы Русского музея станет бесплатным на один день

По случаю Дня Русского музея (основанного в 1898 году), 19 марта  с 10.00 до 18.00 посетить все филиалы хранилища можно бесплатно по специальным билетам, которые выдадут в кассовых залах музейных пространств. 

Речь идет о Михайловском дворце (с корпусом Бенуа), Инженерном замке, Строгановском и Мраморном дворцах. Также в Русском музее объявлены камерные концерты в исполнении музыкантов консерватории имени Римского-Корсакова, викторины с розыгрышем каталогов выставок и квесты. В мультимедийном кинотеатре Западного павильона Михайловского замка покажут фильмы о музее.

Платным вход останется только на сверхпопулярную выставку Айвазовского.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Почему нужно идти на выставку «Борисов-Мусатов и мастера "Голубой розы"»?

Русский музей объявил бесплатный вход в свой день рождения

Русский музей приобрел резиновую скульптуру унитаза

Евгения Васильева забрала свои картины из Русского музея

В Русском музее прочтут цикл лекций об Айвазовском

Двор Михайловского дворца накроют куполом

Русский музей отказался принять в дар картины Евгении Васильевой

В Русском музее установлен абсолютный рекорд посещаемости