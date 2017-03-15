Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев отправил английской королеве Елизавете II сообщение о том, что в здании бывшей англиканской церкви на Английской набережной планируется разместить новый Мюзик-холл.

Ковалев уверен, что церковь, хоть и бывшую, нужно защитить от этого, и «полураздетые женщины» не должны выступать в религиозном здании.

Официально здание на Английской набережной было в ведении церкви англиканского обряда до 1919 года. Позднее там располагалось экскурсионное бюро. Обращение депутата-справедливоросса к королеве по-своему логично: ведь именно она является также и главой англиканской церкви.