18 марта 23:55 Mosaique

Рейв Core



Клуб Mosaique устраивает очередное масштабное событие с фестивальным лайн-апом на трех танцполах. На рейве Core выступят четыре артиста из Голландии, Германии и Италии: DJ Overdose — резидент Viewlexx и подписант L.I.E.S., Creme Organization, UTTU, Pinkman, Murder Capital, затем грек June — создатель одноименного лейбла. Параллельно им отыграет итальянец DJ Octopus — подписант Hot Haus Recs, Chiwax, Shall Not Fade и участник проекта Die Roh, а также с лайвом выступит Chinaski — резидент клуба и лейбла Robert Johnson. Отечественную сцену представят москвичи из Arma17: Abelle, Ranishe Niyaak, Alex Danilov, плюс Nikita Zabelin — подписант лейбла "трип" Нины Кравиц и ведущий радиошоу Resonance Moscow, и петербургские герои андеграунда: Moralez, PQ17, Bogdan, Cable Toy, Kirill Tipo, Sames, Boseg, Oira, Sector Four, Zakharov, Youkovskiy.