Концерт Ройшин Мерфи, выставка китчевых кресел-роз, премьера оперы «Сицилийская вечерня» и релиз фильма «Красавица и чудовище» – как весело и культурно провести по-настоящему весенние выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 16 по 19 марта
15 - 21 март - май
Шереметьевский дворец
Выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео»
Кресла-розы и кресла-кусты, бархатные ананасы и виноградные лозы, обвивающие рекамье, — в детстве Карла Толомео училась живописи в студии сюрреалиста-метафизика Джорджо де Кирико. Сказочные и китчевые объекты, расширяющие границы повседневности с помощью «тотальной эстетической экспрессии», в большом почете у модных домов — Hermes, например, как-то заказал Толомео набор стульев на Рождество. В Петербурге покажут более пятидесяти работ, в том числе вдохновленных русской литературой. Муж Карлы, писатель Джанкарло Вигорелли, дружил с множеством советских авторов — от Василия Аксенова до Чингиза Айтматова, которых супруги принимали в своем доме в Милане.
Кресла-розы и кресла-кусты, бархатные ананасы и виноградные лозы, обвивающие рекамье, — в детстве Карла Толомео училась живописи в студии сюрреалиста-метафизика Джорджо де Кирико. Сказочные и китчевые объекты, расширяющие границы повседневности с помощью «тотальной эстетической экспрессии», в большом почете у модных домов — Hermes, например, как-то заказал Толомео набор стульев на Рождество. В Петербурге покажут более пятидесяти работ, в том числе вдохновленных русской литературой. Муж Карлы, писатель Джанкарло Вигорелли, дружил с множеством советских авторов — от Василия Аксенова до Чингиза Айтматова, которых супруги принимали в своем доме в Милане.
15 - 6 март - аперль
галерея «Люда»
Выставка памяти Евгения Юфита
В память о художнике и кинорежиссере-некрореалисте Евгении Юфите в галерее «Люда» пройдет экспозиция «Альбомчик». Посетители увидят около 50 фотографий, сделанных оператором Дмитрием Алексеевым, регулярно работавшим с режиссером. Евгения Юфита считают отцом некрореализма — течения, возникшего в Ленинграде 1980-х и изучающего пограничное состояние между жизнью и смертью с эстетической точки зрения. Художника не стало 13 декабря прошлого года.
В память о художнике и кинорежиссере-некрореалисте Евгении Юфите в галерее «Люда» пройдет экспозиция «Альбомчик». Посетители увидят около 50 фотографий, сделанных оператором Дмитрием Алексеевым, регулярно работавшим с режиссером. Евгения Юфита считают отцом некрореализма — течения, возникшего в Ленинграде 1980-х и изучающего пограничное состояние между жизнью и смертью с эстетической точки зрения. Художника не стало 13 декабря прошлого года.
17 марта
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с Hysteric
В «Танцплощадке» выступит австралийский меломан и страстный коллекционер винила Hysteric — он привезет раритеты итало и инфернальное диско из 1980-х. Он выпустил релиз на модном мюнхенском лейбле Public Possession, а также ведет свой собственный Mothball Record. С диджей-сетами он выступает не часто, а значит точно надо быть.
В «Танцплощадке» выступит австралийский меломан и страстный коллекционер винила Hysteric — он привезет раритеты итало и инфернальное диско из 1980-х. Он выпустил релиз на модном мюнхенском лейбле Public Possession, а также ведет свой собственный Mothball Record. С диджей-сетами он выступает не часто, а значит точно надо быть.
с 16 марта
Фильм «Красавица и чудовище»
Старая, как мир, сказка, о чувствах между прекрасной девой (Эмма Уотсон) и безобразным чудищем (Дэн Стивенс) претерпела изменения. Режиссер Билл Кондон вдохновлялся не только диснеевским мультфильмом, но и авангардистской версией истории, снятой в 1946 году Жаном Кокто. А чтобы добавить современного духа, в картину ввели ЛГБТ-персонаж.
Старая, как мир, сказка, о чувствах между прекрасной девой (Эмма Уотсон) и безобразным чудищем (Дэн Стивенс) претерпела изменения. Режиссер Билл Кондон вдохновлялся не только диснеевским мультфильмом, но и авангардистской версией истории, снятой в 1946 году Жаном Кокто. А чтобы добавить современного духа, в картину ввели ЛГБТ-персонаж.
с 16 марта
Фильм «Сплит»
Триллер с Джеймсом МакЭвоем от автора «Шестого чувства» и «Неуязвимого» М. Найта Шьямалана. Психопат, в голове которого живут 23 личности, похищает троих девочек-подростков. Среди его алтер эго есть вполне безобидные, но вот-вот в нем должен проснуться Зверь, ради которого остальные «мистеры хайды» и совершили киднеппинг.
Триллер с Джеймсом МакЭвоем от автора «Шестого чувства» и «Неуязвимого» М. Найта Шьямалана. Психопат, в голове которого живут 23 личности, похищает троих девочек-подростков. Среди его алтер эго есть вполне безобидные, но вот-вот в нем должен проснуться Зверь, ради которого остальные «мистеры хайды» и совершили киднеппинг.
с 16 марта
Фильм «После тебя»
Супруга Сергея Безрукова Анна Матисон сняла балетную драму со своим мужем в главной роли. Экс-премьер и гениальный танцовщик Алексей Темников из-за травмы больше не может исполнять фуэте и батманы, а вскоре потеряет и способность ходить, что для него равносильно смерти. Решив что-то оставить после себя, он готовит постановку «Симфония в трех движениях». Спектакль на музыку Игоря Стравинского, кстати, действительно был в репертуаре Мариинского театра, а маэстро Валерий Гергиев даже исполнил камео в двух эпизодах картины.
Супруга Сергея Безрукова Анна Матисон сняла балетную драму со своим мужем в главной роли. Экс-премьер и гениальный танцовщик Алексей Темников из-за травмы больше не может исполнять фуэте и батманы, а вскоре потеряет и способность ходить, что для него равносильно смерти. Решив что-то оставить после себя, он готовит постановку «Симфония в трех движениях». Спектакль на музыку Игоря Стравинского, кстати, действительно был в репертуаре Мариинского театра, а маэстро Валерий Гергиев даже исполнил камео в двух эпизодах картины.
с 16 марта
Фильм «Скрытые фигуры»
Духоподъемный фильм в классических «оскаровских» традициях о победе толерантности в отдельно взятом космическом агентстве. Впрочем, сюжетная и прочая предсказуемость не дали картине выиграть ни одного приза Американской киноакадемии. Команда афро-американок проводит для NASA ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
Духоподъемный фильм в классических «оскаровских» традициях о победе толерантности в отдельно взятом космическом агентстве. Впрочем, сюжетная и прочая предсказуемость не дали картине выиграть ни одного приза Американской киноакадемии. Команда афро-американок проводит для NASA ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
с 16 марта
Фильм «Афера по-английски»
Ставший в переводе «Аферой по-английски» фильм от автора культового сериала «Молокососы» Адама Смита с Майклом Фассбендером и Бренданом Глисоном в главных ролях. Гонщик Чэд работает на своего отца, криминального авторитета, но решает завязать с преступлениями. Родитель уговаривает его пойти на последнее дело, но совершает ошибку: особняк, который он решает обокрасть, принадлежит самому могущественному человеку в Англии.
Ставший в переводе «Аферой по-английски» фильм от автора культового сериала «Молокососы» Адама Смита с Майклом Фассбендером и Бренданом Глисоном в главных ролях. Гонщик Чэд работает на своего отца, криминального авторитета, но решает завязать с преступлениями. Родитель уговаривает его пойти на последнее дело, но совершает ошибку: особняк, который он решает обокрасть, принадлежит самому могущественному человеку в Англии.
16 марта
20:00
Social Club
Концерт Эми Питерс
Одна из наших любимых героинь Эми Питерс выступит в Social Club. Певица исполнит композиции со своего последнего альбома «Becoming Innocent - Love and Theory». Пластинка стала плодом сотрудничества с музыкантом и композитором Дмитрием Семеновым.
Одна из наших любимых героинь Эми Питерс выступит в Social Club. Певица исполнит композиции со своего последнего альбома «Becoming Innocent - Love and Theory». Пластинка стала плодом сотрудничества с музыкантом и композитором Дмитрием Семеновым.
16 марта
21:00
Петербургский планетарий
Концерт в Планетарии «Vivaldi vs. Piazzolla. 8 времен года»
В честь долгожданной весны под куполом звездного неба в Петербургском Планетарии прозвучат две интерпретации «Времен года» от классика Антонио Вивальди и бунтаря Астора Пьяццоллы. Концерт сыграет ансамбль «Виртуозы Петербурга»: единственный в мире коллектив, который выступает в темноте – выучив все произведения наизусть. Помимо звезд слушатели увидят видеоарт и 3D-mapping шоу, которое организаторы приготовят специально для этого вечера.
В честь долгожданной весны под куполом звездного неба в Петербургском Планетарии прозвучат две интерпретации «Времен года» от классика Антонио Вивальди и бунтаря Астора Пьяццоллы. Концерт сыграет ансамбль «Виртуозы Петербурга»: единственный в мире коллектив, который выступает в темноте – выучив все произведения наизусть. Помимо звезд слушатели увидят видеоарт и 3D-mapping шоу, которое организаторы приготовят специально для этого вечера.
17 марта
19:00
Дом Книги
Встреча с Эдуардом Лимоновым
17 марта в Доме Книги пройдет встреча с известным российским политическим деятелем, председателем партии «Другая Россия», писателем Эдуардом Лимоновым. Литератор расскажет о своей новой книге «И его демоны», ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
17 марта в Доме Книги пройдет встреча с известным российским политическим деятелем, председателем партии «Другая Россия», писателем Эдуардом Лимоновым. Литератор расскажет о своей новой книге «И его демоны», ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
17 марта
19:30
Мариинский-2
Премьера оперы «Сицилийская вечерня»
На премьере постановки об итальянских разборках в Нью-Йорке 1920-х (именно туда перенесено действие) 17 марта споет обладатель звания «Лучший бас мира» и самый востребованный в Европе и Америке российский оперный певец со времен Шаляпина Ильдар Абдразаков. Дирижировать будет Валерий Гергиев.
На премьере постановки об итальянских разборках в Нью-Йорке 1920-х (именно туда перенесено действие) 17 марта споет обладатель звания «Лучший бас мира» и самый востребованный в Европе и Америке российский оперный певец со времен Шаляпина Ильдар Абдразаков. Дирижировать будет Валерий Гергиев.
17 марта
20:00
«А2»
Концерт Ройшн Мерфи
Голос поп-альт-дивы Ройшн Мерфи стал узнаваем вместе с хитом «Sing It Back», который она исполнила еще в составе группы Molokо. После того, как музыкальный коллектив распался, Ройшн начала сольную карьеру и выпустила три успешных диска: «Ruby Blue» (2005), «Overpowered» (2007) и «Hairless Toys» (2015). Европейские концерты Мерфи проходят при полном солд-ауте, что убедительно доказывает самостоятельность певицы. А петербуржцы вновь услышат бархатный голос белокурой ирландки 17 марта на сцене клуба «А2».
Голос поп-альт-дивы Ройшн Мерфи стал узнаваем вместе с хитом «Sing It Back», который она исполнила еще в составе группы Molokо. После того, как музыкальный коллектив распался, Ройшн начала сольную карьеру и выпустила три успешных диска: «Ruby Blue» (2005), «Overpowered» (2007) и «Hairless Toys» (2015). Европейские концерты Мерфи проходят при полном солд-ауте, что убедительно доказывает самостоятельность певицы. А петербуржцы вновь услышат бархатный голос белокурой ирландки 17 марта на сцене клуба «А2».
17 марта
23:59
Stackenschneider
Вечеринка «Sumeba Miyako»
В пятницу в Stackenschneider с новой программой выступит представитель подпольного лейбла Missisippi Landscapes и участник московского объединения Johns' Kingdom – Jeff Boomhauer. Не изменяя традиции, гостя поддержат локальные артисты – Shutta и Eostra.
В пятницу в Stackenschneider с новой программой выступит представитель подпольного лейбла Missisippi Landscapes и участник московского объединения Johns' Kingdom – Jeff Boomhauer. Не изменяя традиции, гостя поддержат локальные артисты – Shutta и Eostra.
18 марта
19:00 и 21:00
галерея «Моховая-18»
Спектакль «Жизнь за царя»
В галерее «Моховая-18» покажут спектакль-обладатель премий «Золотой софит» и «Золотая маска» «Жизнь за царя». Постановка режиссера Джулиано Ди Капуа посвящена членам Исполнительного комитета партии «Народная воля».Спектакль основан на письмах, воззваниях, выступлениях, речах на суде, мемуарах Веры Фигнер, Андрея Желябова, Софьи Перовской, Макара Тетерки, Николая Кибальчича, Веры Засулич, Геси Гельфман, Софьи Бардиной, Степана Халтурина.
В галерее «Моховая-18» покажут спектакль-обладатель премий «Золотой софит» и «Золотая маска» «Жизнь за царя». Постановка режиссера Джулиано Ди Капуа посвящена членам Исполнительного комитета партии «Народная воля».Спектакль основан на письмах, воззваниях, выступлениях, речах на суде, мемуарах Веры Фигнер, Андрея Желябова, Софьи Перовской, Макара Тетерки, Николая Кибальчича, Веры Засулич, Геси Гельфман, Софьи Бардиной, Степана Халтурина.
18 марта
19:00
Анненкирхе
Киноконцерт «Космический рейс» в Анненкирхе
В полуразрушенной лютеранской церкви покажут советский фильм о покорении космоса «Космический рейс», который в 1935 году снял Василий Журавлев, консультируясь с великим Константином Циолковским. Научную фантастику с коммунистической подоплекой озвучат на новый лад – немой фильм сопроводит диджей Moralez. Вход за пожертвование на восстановление церкви - рекомендуемая сумма 350 рублей.
В полуразрушенной лютеранской церкви покажут советский фильм о покорении космоса «Космический рейс», который в 1935 году снял Василий Журавлев, консультируясь с великим Константином Циолковским. Научную фантастику с коммунистической подоплекой озвучат на новый лад – немой фильм сопроводит диджей Moralez. Вход за пожертвование на восстановление церкви - рекомендуемая сумма 350 рублей.
18 марта
Экскурсия «Частная жизнь обитателей дворцов»
О любовных историях монархов языком фактов – гид Софья Лурье расскажет о трудной и тревожной личной жизни правителей только проверенную информацию: без домыслов, масонских заговоров и прочих вульгарных городских анекдотов.
О любовных историях монархов языком фактов – гид Софья Лурье расскажет о трудной и тревожной личной жизни правителей только проверенную информацию: без домыслов, масонских заговоров и прочих вульгарных городских анекдотов.
18 и 19 марта
лофт-проект «Этажи»
Фестиваль лисиц в Этажах
На территории лофта регулярно проходят фестивали с самыми трогательными животными. В «Этажи» привозят хаски и енотов, а теперь все желающие смогут погладить живых лисиц. Также в программе фестиваля: фотовыставка, лекции и видеопоказы о рыжих зверях.
На территории лофта регулярно проходят фестивали с самыми трогательными животными. В «Этажи» привозят хаски и енотов, а теперь все желающие смогут погладить живых лисиц. Также в программе фестиваля: фотовыставка, лекции и видеопоказы о рыжих зверях.
18 марта
23:00
Kuznya
Вечеринка с Tornado Wallace
В субботу в баре Kuznya выступит Льюи Дэй (ака Tornado Wallace) — главный музыкальный экспорт из Австралии. Его пластинки выходили на главных для современного хауса лейблах — калифорнийском ESP Intitute Эндрю «Ловфингерса» Хогге, нью-йоркском Beats in Space и немецком Running Back (где как раз на днях вышел первый сольный альбом Льюи «Lonely Planet»).
В субботу в баре Kuznya выступит Льюи Дэй (ака Tornado Wallace) — главный музыкальный экспорт из Австралии. Его пластинки выходили на главных для современного хауса лейблах — калифорнийском ESP Intitute Эндрю «Ловфингерса» Хогге, нью-йоркском Beats in Space и немецком Running Back (где как раз на днях вышел первый сольный альбом Льюи «Lonely Planet»).
18 марта
23:55
Mosaique
Рейв Core
Клуб Mosaique устраивает очередное масштабное событие с фестивальным лайн-апом на трех танцполах. На рейве Core выступят четыре артиста из Голландии, Германии и Италии: DJ Overdose — резидент Viewlexx и подписант L.I.E.S., Creme Organization, UTTU, Pinkman, Murder Capital, затем грек June — создатель одноименного лейбла. Параллельно им отыграет итальянец DJ Octopus — подписант Hot Haus Recs, Chiwax, Shall Not Fade и участник проекта Die Roh, а также с лайвом выступит Chinaski — резидент клуба и лейбла Robert Johnson. Отечественную сцену представят москвичи из Arma17: Abelle, Ranishe Niyaak, Alex Danilov, плюс Nikita Zabelin — подписант лейбла "трип" Нины Кравиц и ведущий радиошоу Resonance Moscow, и петербургские герои андеграунда: Moralez, PQ17, Bogdan, Cable Toy, Kirill Tipo, Sames, Boseg, Oira, Sector Four, Zakharov, Youkovskiy.
Клуб Mosaique устраивает очередное масштабное событие с фестивальным лайн-апом на трех танцполах. На рейве Core выступят четыре артиста из Голландии, Германии и Италии: DJ Overdose — резидент Viewlexx и подписант L.I.E.S., Creme Organization, UTTU, Pinkman, Murder Capital, затем грек June — создатель одноименного лейбла. Параллельно им отыграет итальянец DJ Octopus — подписант Hot Haus Recs, Chiwax, Shall Not Fade и участник проекта Die Roh, а также с лайвом выступит Chinaski — резидент клуба и лейбла Robert Johnson. Отечественную сцену представят москвичи из Arma17: Abelle, Ranishe Niyaak, Alex Danilov, плюс Nikita Zabelin — подписант лейбла "трип" Нины Кравиц и ведущий радиошоу Resonance Moscow, и петербургские герои андеграунда: Moralez, PQ17, Bogdan, Cable Toy, Kirill Tipo, Sames, Boseg, Oira, Sector Four, Zakharov, Youkovskiy.
19 марта
19:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Лили Марлен»
В воскресенье в «Родине» покажут 35-мм копию картины «Лили Марлен» Фасбиндера – историю солистки кабаре Вилли, получившей статус официальной звезды Третьего рейха благодаря песне «Лили Марлен». Фильм представит актер Харк Бом, работавший срежиссером на протяжении десяти лет.
В воскресенье в «Родине» покажут 35-мм копию картины «Лили Марлен» Фасбиндера – историю солистки кабаре Вилли, получившей статус официальной звезды Третьего рейха благодаря песне «Лили Марлен». Фильм представит актер Харк Бом, работавший срежиссером на протяжении десяти лет.
19 марта
Русский музей
Бесплатный вход в Русский музей
В честь дня рождения Русского музея 19 марта его можно будет посетить бесплатно. Например, сходить на хитовую выставку Айвазовского (которая продлиться до 20 марта) или на экспозицию художников-символистов «Борисов-Мусатов и мастера «Голубой розы».
В честь дня рождения Русского музея 19 марта его можно будет посетить бесплатно. Например, сходить на хитовую выставку Айвазовского (которая продлиться до 20 марта) или на экспозицию художников-символистов «Борисов-Мусатов и мастера «Голубой розы».
19 марта
18:00
Охта Lab
Встреча с Максимом Диденко
В Охта Lab 19 марта журналист Татьяна Троянская обсудит культурную жизнь и арт-сцену двух столиц с одним из самых известных молодых театральных режиссеров Максимом Диденко (и нашим лауреатом «ТОП-50»). Вход свободный по регистрации.
В Охта Lab 19 марта журналист Татьяна Троянская обсудит культурную жизнь и арт-сцену двух столиц с одним из самых известных молодых театральных режиссеров Максимом Диденко (и нашим лауреатом «ТОП-50»). Вход свободный по регистрации.
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