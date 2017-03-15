с 16 марта

Фильм «После тебя»



Супруга Сергея Безрукова Анна Матисон сняла балетную драму со своим мужем в главной роли. Экс-премьер и гениальный танцовщик Алексей Темников из-за травмы больше не может исполнять фуэте и батманы, а вскоре потеряет и способность ходить, что для него равносильно смерти. Решив что-то оставить после себя, он готовит постановку «Симфония в трех движениях». Спектакль на музыку Игоря Стравинского, кстати, действительно был в репертуаре Мариинского театра, а маэстро Валерий Гергиев даже исполнил камео в двух эпизодах картины.