Рысь внесли в петербургскую Красную книгу

Большую кошку внесли в Красную книгу Петербурга. Комитет по природопользованию озвучил свое решение о включении новых видов в этот тревожный документ.

Так, в новый перечень попала рысь, которая за весь прошлый год встречалась в пределах города трижды. В последний раз ее следы зафиксировали на территории заказника «Северное побережье Невской губы».

Черновой вариант новой Красной книги планируют завершить к сентябрю 2017 года. Объем её составит не менее 600 страниц справочной информации, дополненной фотографиями и картами. Предыдущий вариант издания был составлен в 2004 году.

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