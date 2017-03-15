Рысь внесли в петербургскую Красную книгу

Большую кошку внесли в Красную книгу Петербурга. Комитет по природопользованию озвучил свое решение о включении новых видов в этот тревожный документ.

Так, в новый перечень попала рысь, которая за весь прошлый год встречалась в пределах города трижды. В последний раз ее следы зафиксировали на территории заказника «Северное побережье Невской губы».

Черновой вариант новой Красной книги планируют завершить к сентябрю 2017 года. Объем её составит не менее 600 страниц справочной информации, дополненной фотографиями и картами. Предыдущий вариант издания был составлен в 2004 году.