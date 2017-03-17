Лев Лурье и Анатолий Белкин о пиве за 11 коп., москвичах и первых заработках

О советских годах: «старичках», книгах и Пикассо



Лев Лурье:

Важное значение для советской эпохи имела эпическая устная культура. Библию, Ницше, Кьеркегора, например, было элементарно не прочесть. Эти книги передавали из уст в уста и очень значительным персонажем был «старичок» — человек, который рассказывает то, о чем в книгах не прочитаешь.

Анатолий Белкин:

Была такая замечательная история с живописцем Гертой Михайловной Неменовой — ее даже «старушкой» назвать нельзя — красавица. Видимо, у нее был роман с графиком Рудаковым, который в 29-м году, еще до железного перелома, вывез ее в Париж и сказал:



— Мы пойдем к Пикассо: он только что расстался с балериной Ольгой Хохловой и обожает русских красавиц. Пикассо покажет тебе свои картины, как художнику. Если тебе не понравится — молчи.

Они отправились к Пикассо и тот действительно обалдел: Неменова — прекрасно говорит по-французски, элегантная, художница еще и из Петербурга — здесь все сошлось. Пабло все демонстрировал Герте Михайловне свои полотна, а она рот прикрывала от зевоты: совершенно чуждое ей искусство. Наконец Пикассо спросил:



— Ну, как вам?

— Ничего вроде, — отозвалась Неменова.

Как она потом вспоминала, дальше последовал кошмар: Рудаков быстро ее вывел на лестницу и отшлепал. Больше они к Пикассо не ходили. Вот от кого это было можно узнать? Только от «старичков».

Вообще нам повезло: история переплетений искусства и судеб может случиться только в больших городах, к числу которых Петербург, безусловно, принадлежит. Я не согласен со Львом Яковлевичем, что прочесть книги было невозможно: удивительно, ничего нельзя было купить, но все читали — и Джойса, и Роб-Грийе. Я так скажу что мы больше обсуждали не литературу, а «кто с кем». Сейчас просто все доступно, а вот читают ли — не знаю.

Лев Лурье:

Читают, но совсем по-другому. Когда ты выковыриваешь изюм из булки как это делали мы, нужно проявить некоторую прыть, чтобы что-то понять. Это очень важное искусство намека: грубо говоря, книг Ницше нет, но в журнале «Русское богатство», есть рецензия на Ницше. Такое восстановление — более глубокая работа.