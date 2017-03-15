Елена Малышева откроет в Петербурге клинику

Медицинский центр Елены Малышевой откроется в Петербурге в конце марта. Франшизу ее клиники приобрели владельцы медицинского центра «Март» на Васильевском острове.

Вчера в ходе запуска первого московского Медицинского центра Елены Малышевой экстравагантная телеведущая рассказала, что первая партнерская клиника появится в Петербурге. По задумке Малышевой и ее деловых партнеров, сеть клиник будет работать по всей стране.

По мнению экспертов, возможно, обратиться к известному человеку-бренду петербургскую клинику заставило стремление привлечь новых клиентов. По данным участников рынка, число клиентов и из-за кризиса в последние годы сокращались на 15%.

По материалам «Делового Петербурга»