Елена Малышева откроет в Петербурге клинику

Медицинский центр Елены Малышевой  откроется в Петербурге в конце марта. Франшизу ее клиники приобрели владельцы медицинского центра «Март» на Васильевском острове.

Вчера в ходе запуска первого московского Медицинского центра Елены Малышевой экстравагантная телеведущая рассказала, что первая партнерская клиника появится в Петербурге. По задумке Малышевой и ее деловых партнеров, сеть клиник будет работать по всей стране.

По мнению экспертов, возможно, обратиться к известному человеку-бренду петербургскую клинику заставило стремление привлечь новых клиентов. По данным участников рынка, число клиентов и  из-за кризиса в последние годы сокращались на 15%. 

По материалам «Делового Петербурга»

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