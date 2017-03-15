В петербургском метро появилось оборудование для бесплатного Wi-Fi

В петербургском метро начало появляться оборудования для бесплатного Wi-Fi. Первый телекоммутационный шкаф пассажиры заметили на платформе станции «Улица Дыбенко». Собственно, на оранжевой ветке доступ к беспроводному интернету появится первым.

Бесплатный Wi-Fi во всем петербургском метро обещают запустить до конца 2017 года, а именно к 28 декабря.

Добавим, что метрополитен провел тендер проекта еще осенью 2015 года, но тогда его признали несостоявшимся — не было заявок на участие. Инвесторов не привлекла его цена — за пользование инфраструктурой подземки предлагалось платить 170 млн рублей в год.

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