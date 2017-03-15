Автовокзалы у станций метро «Парнас» и «Купчино» первоначально должны были начать работу уже в 2018 году. Но сегодня стало известно, что сроки строительства новых автобусных вокзалов сдвинули на 2 года. Автовокзалы появятся в городе к 2020 году, рассказала первый заместитель председателя транспортного комитета Елена Осинцева.

В мае 2015 года презентовали предварительные проекты автовокзалов. Планировалось, что в Купчино автовокзал разместится на Витебском проспекте, недалеко от выхода из метро, а на Парнасе — к югу от метро, ближе к железнодорожным путям. На Парнасе автовокзал будет рассчитан на отправку 205 междугородних и международных автобусов в сутки и 220 — пригородных. Вокзал в Купчино будет рассчитан на 502 пригородных автобуса в сутки и по 246 — международных и междугородних. Стоимость строительства каждого вокзала составляет порядка 552 миллионов рублей.

Сейчас в Петербурге работает один, старейший вокзал для пригородных автобусных перевозок, расположенный на Обводном канале.