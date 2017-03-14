Про Исаакиевский собор и интеллигенцию

Особое потрясение вызвала кучка интеллигентов, окружившая Исаакиевский собор. Русская интеллигенция умеет и любит бояться – уже заранее испугавшись и понимая, с какой силой он входят в конфронтацию. Их запугивали всем, чем могли: и казаками, и какими-то сумрачными сизыми алкоголиками в нашивках ДНР, но они стояли.

Не могу не отдать должное и не увидеть в этом еще одно проявление жизни в этой полной беспросветности. Я говорю это для того, чтоб предупредить о том, чтоб вы относились ко всеми критически в том числе и к моим словам. Может быть, щупая пульс этой страны, я глубоко ошибаюсь, ибо устав от мрака, я желаю видеть все то, что на самом деле и нет.

Все закончится, когда государству надоест играть в церковную игру, когда оно сообразит, что это очень нестабильный и провокационный партнер. Первый раз это стало понятно на примере Исаакиевского собора, когда вдруг государство почувствовало, что церковь может стать и костью в горле, потому что вот это ее безумие в алчности, вот эта ее хамоватость и желание грести под себя.

Церкви Исаакий не нужен – это для нее майбах с огромной золотой мигалкой, который свидетельствует о том, что обладает этим объектом необыкновенно солидная организация. Даже вот эта маленькая и смешная кучка интеллигентов, которая выступила сейчас по поводу Исаакия, оказалась способной так напугать огромную государственную машину, которой вроде бы нечего бояться, потому что те миллионы охранников, вся мощность национальной гвардии должна была бы вселять чувство великой уверенности государству в том, что ему ничего не грозит.