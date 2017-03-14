Европейские судьи запретили хиджабы в офисах

Верховный Европейский суд в Люксембурге сегодня признал законным запрет на ношение мусульманских головных уборов (хиджабов) в офисах. Суд рассмотрел иск двух мусульманок из Франции и Бельгии. Женщины были уволены с работы, поскольку отказались снимать головные платки на рабочем месте.

Верховные судьи решили, что работодатели имеют полное право запрещать своим сотрудникам ношение «заметных религиозных, философских или политических символов». То есть потенциальный запрет касается не только хиджабов, паранджей и бурок, но и, скажем, еврейских кип, больших нательных христианских крестов или сикхских тюрбанов.

Напомним, что дискуссии о праве носить религиозные атрибуты одежды вспыхивали во многих странах ЕС, особенно во Франции, где запрет на хиджабы был на какое-то время признан дискриминационным.