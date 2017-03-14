Россиян будут готовить к полету на Луну

Корпорация Роскосмос начала отбор кандидатов в отряд космонавтов для лунной экспедиции. В сообщении космической корпорации говорится, что победители конкурса станут первыми пилотами нового корабля «Федерация», который пока находится в стадии разработки, и первыми из россиян отправятся на Луну. Пилотируемая миссия, по последней информации, планируется на 2030-е годы).

На место в отряде космонавтов могут претендовать граждане России не старше 35 лет с высшим образованием. Приоритетом пользуются специалисты с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Кандидаты также должны знать английский язык и «иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой».

Кандидатам на прилунение предстоит пройти отбор по уровню образования и профессиональным навыкам, психологическим качествам, состоянию здоровья и уровню физической подготовки.