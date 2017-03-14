Петербургские активисты провели акцию в поддержку ловца покемонов Соколовского

Активисты петербургского оппозиционного движения «Весна» сегодня устроили красочный перформанс в поддержку Руслана Соколовского. На Исаакиевской площади «ФСБшник» и «поп» попытались поймать «блогера», ловившего «покемона».

В заявлении активистов говорится: «Мы считаем уголовное дело против него абсурдным. Государство этим нарушает право человека на свободу слова и совести. Никакое «оскорбление чувств» не должно быть поводом для наказания, и уж тем более «чувств верующих» в светском государстве. «Весна» продолжает кампанию за свободный интернет. Свободный от государственного вмешательства и регулирования. Мы считаем, что наказания за лайки, репосты и высказывание своего мнения в интернете недопустимы, даже если эти высказывания неприятны или оскорбительны».

Напомним, 22-летний уральский видеоблогер Руслан Соколовский был арестован и помещен в СИЗО в сентябре прошлого года. Молодого человека задержали за видеоролик, где он с помощью специального мобильного приложения «ловит покемонов» в екатеринбургском Храме-на-крови. Соколовскому инкриминируют разжигание вражды (статья 282 УК) и оскорбление чувств верующих (статья 148). В тюрьме в ожидании суда блогер остается до сих пор.