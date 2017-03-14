Путин: «Даже Дмитрия Анатольевича не уберегли»

На заседании правительства РФ президент Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, но сделал это в свойственной ему нестандартной форме. «Даже Дмитрия Анатольевича не уберегли». Фраза сразу ушла в народ и начала становиться источником всевозможных мемов.

Между тем, главный санитарный врач РФ Анна Попова, отставив шутки, рассказала главе государства, что эпидемическая ситуация идет на спад, и количество вновь заболевших гриппом и ОРВИ становится гораздо меньше.