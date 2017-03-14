Из Петербурга в Хельсинки можно будет уехать за 100 рублей

С начала апреля по начало июня из Петербурга в столицу Финляндии можно будет прибыть на автобусе всего за сто рублей.

С 15 по 17 марта автобусная компания Lux Express организует большую акцию на билеты остюда в Хельсинки. Можно будет купить билет за 100 рублей (по промокоду suomi) на период с 3 апреля по 4 июня. Таким образом, акция нацелена и на все большие майские праздники.

Правда, количество акционных билетов ограничено, их также всего сотня, так что почти даром в Хельсинки прокатятся лишь самые расторопные.

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