Градозащитный митинг пройдет на Марсовом поле

Комитет по законности и правопорядку петербургской администрации согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле.

Смольный согласился на мероприятие в форме гайд-парка – это значит, что численность его участников ограничена до 200 человек. Один из организаторов митинга, депутат Максим Резник, парировал, что в случае превышения численности участников оргкомитет готов заплатить штраф.

На градозащитном митинге оппозиционные депутаты (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) и другие гражданские активисты хотят поговорить о защите музея «Исаакиевский собор» и против передачи его РПЦ, а также выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния фондов Российской Национальной и Российской Государственной библиотек.

Предыдущая акция протеста против передачи Исаакия церкви проходила 28 января непосредственно в сквере у собора.