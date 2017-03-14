Петергофские фонтаны заработают в конце апреля

Фонтаны Петергофа заработают 24 апреля. Сначала их запустят в тестовом режиме.

Ежегодная же  торжественная церемония открытия летнего сезона с шоу фонтанов, выступлением артистов знаменитых театров и ярким фейерверком над Большом каскаде состоится 20 мая.

В прошлом летнем сезоне в музее-заповеднике Петергофа открылись после реставрации павильоны на островах Колонистского парка и два новых зала Китайского дворца в Ораниенбауме. Новшество этого сезона: для тех, кто не сможет посетить праздник лично, обещают запустить онлайн-трансляцию. Веб-камера будет показывать центральный и самый впечатляющий фонтан — «Самсон, разрывающий пасть льва».

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