Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект о сборе НДС с иностранных интернет-магазинов. Кампания началась еще осенью прошлого года, когда президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть вопрос о введении налогов и таможенных пошлин для поставок в России товаров через зарубежные онлайн-магазины.

ФАС заявляет, что будет готово представить готовый закон правительству и обществу уже через месяц или два.

Главными лоббистами обложения налогами иностранных интернет-магазинов, разумеется, выступают отечественные игроки рынка. С предложением обязать зарубежные интернет-магазины платить НДС с продаж в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят «М.Видео», «Юлмарт», Media Markt, Ozon, «Связной» и другие российские ритейлеры.