Совет Евросоюза продлил еще на шесть месяцев, до 15 сентября, действие санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины.

В санкционном списке так и остаются 146 человек и 37 юридических лиц. Евросоюз 17 марта 2014 года, после референдума о воссоединении Крыма с РФ, принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины".

С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.