К чемпионату мира по футболу в Петербурге построят плавучие отели

К Чемпионату мира по футболу в Петербурге в 2018 году комитет по туризму города объявил о том, что у набережных построят 10 трехзвездочных гостиниц-на-воде для болельщиков.

Смольный выделил десять мест для плавучих отелей, но  имена потенциальных инвесторов пока не раскрывает. Власти определили адрес водных гостиниц трехзвездочной категории, которые расположатся в акватории Невы, недалеко от центра города.

Речь идет о Синопской, Выборгской набережных, Крестовском острове и других удобных местах. «В высокий сезон в городе не хватает гостиниц, — сказал в интервью В высокий сезон в городе не хватает гостиниц, — сказал глава комитета администрации Петербурга по развитию туризма Андрей Мушкарев в комментарии журналисту «ДП» — а подобные отели работают во многих туристических столицах мира, и они дополнят и одновременно разгрузят туристическую инфраструктуру». 

По материалам газеты «Деловой Петербург»

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