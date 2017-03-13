Блокадницы призвали защитить Петербург от чиновников

Три блокадницы написали письмо-обращение к жителям Петербурга с призывом защитить город от произвола чиновников. Среди авторов письма — экономист и писатель Людмила Эльяшова, педагого Вера Рогова и театровед, историк петербургской культуры Вера Сомина.

«На его культуру, на его историю замахнулись могущественные чиновники. Они угрожают прошлому города, его настоящему и будущему. Беда грозит Исаакиевскому собору, Публичной библиотеке, Пулковской обсерватории, Университету, в частности, зданию Двенадцати коллегий, Европейскому университету...Почему ленинградцы, выпускники ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Медведев равнодушно взирают, как подвергают разорению их родной город? Неужели им не стыдно? Власти Петербурга к его проблемам равнодушны. Но мириться с тем, что у нас происходит, мы не можем. Мы призываем всех ленинградцев-петербуржцев встать на защиту родного города», — говорится в письме блокадниц.

Напомним, 19 марта в Петербурге должен пройти «Марш в защиту Петербурга». На митинге будет заявлен протест против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, реорганизации Российской национальной библиотеки, застройки защитной парковой зоны вокруг Пулковской астрономической обсерватории РАН и других чиновничьих действий, вызывающих возмущение градозащитников, интеллигенции и других горожан.