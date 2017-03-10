Молодая пара из Петербурга была осуждена за кражу шоколада из супермаркета на Васильевском острове.

Никита Сазонов и Александра Боброва совершили ограбление дважды. В свое первое посещение магазина они вынесли 96 плиток шоколада, но потом вернулись и взяли еще 76 штук. Во второй раз сотрудник магазина попытался остановить грабителей, но те пригрозили ему пистолетом и трижды ударили по голове.

Ущерб от кражи шоколада составил порядка девяти тысяч рублей. Василеостровский суд приговорил парня к двум годам и двум месяцам лишения свободы, а его сообщницу — на два года. Падкие на сравнения коллеги вовсю называют шоколадных грабителей «Бонни и Клайдом», но по бессмысленности преступлений и стремлении к медийности Никита и Александра больше походят на главных героев постмодернистского боевика Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы».

По сообщениям издания «Фонтанка».