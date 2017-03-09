За «склонение подростков к суициду» будут сажать до 8 лет

Вице-спикер Госдумы и автор ряда скандальных законов Ирина Яровая сообщила, что депутаты нижней палаты парламента предложили наказывать восемью годами лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства. Соответствующий проект поправок к УК РФ внесен сегодня в Думу

«Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности (до 8 лет лишения свободы) и с лишением права заниматься определенной деятельностью до 10 лет», — пояснила Яровая. По ее словам, пакет поправок, уже одобренным правительством и Верховным судом, предусматривается введение повышенной ответственности (до 8 лет лишения свободы) за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, введение уголовной ответственности (до 6 лет) за склонение несовершеннолетних к суицидам. Под склонением понимается также организация деятельности, сопряженной с побуждением к совершению суицидо в виде разных ролевых «игр», связанных с угрозой жизни.

Напомним, еще 20 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики подросткового суицида.

Вполне вероятно, вся кампания с обеспокоенностью суицидами тинейджеров началась с публикации в «Новой газетеС статьи-расследования обозревателя Галины Мурсалиевой под названием «Группы смерти». В материале утверждалось, что в социальных сетях существуют закрытые сообщества, склоняющие, с помощью всевозможных ритуалов и внушения, к самоубийствам подростков и руководимые более взрослыми социопатами-манипуляторами. 15 января текущего года в Подмосковье был арестован лишь один из них, Филипп Будейкин, он же Филипп Лис, популяризатор и администратор нескольких сообществ в популярной соцсети, которые относились к «суицидальной секте» F57.



