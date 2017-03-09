Скандальная история, случившаяся вокруг одного из приграничных городов Выборгского района Ленинградской области, получила продолжение в масс-медиа. Напомним, Сергей Давыдов, мэр города Светогорска, 15-тысячного городка на границе с Финляндией, заявил, что «ни одного гея тут (в Светогорске — Прим. ред) не было, нет и не будет».

Подобное удивительное утверждение не могло не привлечь внимания петербургских ЛГБТ-активистов. Делегаты Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие решили приехать на экскурсию в Светогорск. Но им помешали правоохранительные органы. Один из активистов, Борис Конаков, рассказал, что «его и еще одного активиста высадили на пункте приграничного контроля, так как у нас не оказалось шенгенских виз. Тех активистов, которым удалось миновать ППК, задержали уже в Светогорске, так как у них не было специальных пропусков – город закрытый».

То ли пиар-проект, то ли искренний гомофобный порыв светогорского мэра сподвигнул редакцию издания «Такие дела» провести уже серьезный репортаж-расследование о том, как действительно живется гомосексуальным людям в городе. В лонгриде с характерным заголовком «Не видно радуги» герои рассказывают вовсе не веселые истории о жизни в городке, который находится всего в паре километров от страны Финляндии, где совсем недавно парламент легализовал однополые браки.