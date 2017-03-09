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Фото Давида Френкеля
8 марта в Петербурге произошло жесткое противостояние полиции и феминисток
8 марта в Петербурге отметилось беспрецедентной реакцией правоохранительных органов на акции феминисток и сочувствующих.
Так как администрация города не согласовала защитницам прав женщин мирный митинг на Марсовом поле (как это происходило несколько лет подряд), феминистки в составе более 200 человек начали движение от Малой Садовой улицы по Невском проспекту, скандируя лозунги «Долой патриархат», «Все люди - сестры» и так далее. Сразу же начались задержания, причем очевидцы отметили не привычную для перебургской полиции жесткость: удушающие приемы, заламывания рук и так далее. В итоге в 78 о/п оказалось около 12 фем-активисток. После составления протоколов (на что ушло от 3 до 6 часов) все феминистки были выпущены. Между тем, оставшиеся демонстранты и демонстрантки дошли до Дворцовой площади, где стихийный сход продолжился до раннего вечера.
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Фото: Катрин Ненашева
Тем временем в Москве несколько феминистических активисток провели также беспримерную по дерзости акцию: девушки пробралиль на стены к Измайловской Башне Кремля и вывесили несколько баннеров «200 лет мужчины у власти. Долой» и «Национальная идея - феминизм», сопроводив лозунги сиреневыми файерами (сиреневый - цвет уличных феминистских протестов). Отметим, что до сих пор ни одной из радикальных протестных групп не удавалось осуществить свои акции непосредственно на территории московского Кремля.
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