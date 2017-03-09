8 марта в Петербурге произошло жесткое противостояние полиции и феминисток

8 марта в Петербурге отметилось беспрецедентной реакцией правоохранительных органов на акции феминисток и сочувствующих.

Так как администрация города не согласовала защитницам прав женщин мирный митинг на Марсовом поле (как это происходило несколько лет подряд), феминистки в составе более 200 человек начали движение от Малой Садовой улицы по Невском проспекту, скандируя лозунги «Долой патриархат», «Все люди - сестры» и так далее. Сразу же начались задержания, причем очевидцы отметили не привычную для перебургской полиции жесткость: удушающие приемы, заламывания рук и так далее. В итоге в 78 о/п оказалось около 12 фем-активисток. После составления протоколов (на что ушло от 3 до 6 часов) все феминистки были выпущены. Между тем, оставшиеся демонстранты и демонстрантки дошли до Дворцовой площади, где стихийный сход продолжился до раннего вечера.