Видео: мотоциклисты прокатились по каналу Грибоедова

Тонкий лед канала Грибоедова в центре Петербурга снова стал ареной для мотоциклетных гонок. Фотографии катания по льду на пяти мотоциклах опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», пользователи которой отслеживают аварии, пожары, а также всяческий экстрим.

По словам автора фотографий и видео Марии, развлечения продолжились и днем.

Напомним, двое мотоциклистов 16 февраля проехались по замерзшему каналу Грибоедова, который тогда все-таки не был столь тонким и опасным. Юрий Букин и Даниил Козлов преодолели пять километров по едва застывшему льду.

Экстремалы из школы мотокросса VIKTOROV OFF ROAD заверили, что они внимательно отнеслись к вопросу безопасности: проверили, что лед достаточно крепкий — не менее 15 см толщиной, а также обговорили план на случай, если байк начнет проваливаться по лед. В опасной ситуации едущие позади должны разъехаться, остановиться на безопасном расстоянии и начать оказывать помощь, объяснил Юрий Букин.