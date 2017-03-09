Праздничная акция, посвященная дню рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, пройдет в четверг у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга.

Чиновники также сообщили, что празднование дня рождения Гагарина, которому исполнилось бы в этом году 83 года, станет еще и стартом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи.

Ровно в полдень председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина произведет выстрел из пушки Петропавловской крепости. А петербургские студенты устроят масштабный флешмоб «Ромашка», выстроившись в форме цветка. В 12.40 в честь дня рождения Гагарина в небо над Петербургом взлетят сотни воздушных шаров.

Напомним, первый на Земле человек, взлетевший в управляемом космическом аппарате за пределы планеты, благополучно совершил краткий полет 12 апреля 1961 года. Всего спустя семь лет космонавт-дебютант (27 марта 1968 года) Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолёте, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.