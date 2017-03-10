Арина Холина о сексе, Диане Шурыгиной и Эмме Уотсон

О самоощущении женщины

Мы, женщины, хотим быть сексуальными и женственными. Для меня в этом плане Ким Кардашьян – парадокс. Она подспудно, какой-то своей странностью и умением недостатки превращать в достоинства, делает для женщин очень много – благодаря ей мы становимся увереннее в себе.

Движение радикальных феминисток я сама не разделяю и с транспарантами не хожу, но очень уважаю людей, толкающих мир вперед. Помню, когда я была юной девочкой и приходила устраиваться на работу в издательства, редактор тут же намекал, что, мол, «если со мной переспишь, у тебя все будет хорошо». Я обходила эти углы, не соглашалась и сочувствовала девушкам, менее избалованным, самоуверенным и выросшим в меньшем количестве любви, чем я сама. При таком предложении они могут просто оцепенеть и согласиться. Женщины всегда считались слабыми существами, которыми можно манипулировать. Такое соотношение – сильных и слабых по умолчанию – я не приемлю, ведь одно не может существовать без другого. Просто я женщина и меня больше волнуют женские права.