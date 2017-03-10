В рамках встречи в лектории кафе «Рубинштейн» журналист Арина Холина рассказала, какой посыл дает женщине патриархальное общество, как важно никого не осуждать и почему вопрос: «Ты феминистка?», ─ вызывает сложности.
Арина Холина о сексе, Диане Шурыгиной и Эмме Уотсон
О признании себя феминисткой
Вопрос: «Ты феминистка?» ─ сложный, ведь мужской мир пытается убедить женщину в том, что феминизм – как угги – это нечто отвратительное, а признать себя феминисткой ─ просто чудовищно.
На самом деле, феминистки выступают за право женщины делать то, чего она сама желает. Главное, чтобы она была легализована, защищена и платила налоги. Мнение, что та же проститутка – это груша для битья, которую каждый может обидеть и использовать вне договоренностей, – в корне неверное. Я не рада, что некоторым женщинам приходится зарабатывать своим телом: объективно, это не слишком большое удовольствие.
О самоощущении женщины
Мы, женщины, хотим быть сексуальными и женственными. Для меня в этом плане Ким Кардашьян – парадокс. Она подспудно, какой-то своей странностью и умением недостатки превращать в достоинства, делает для женщин очень много – благодаря ей мы становимся увереннее в себе.
Движение радикальных феминисток я сама не разделяю и с транспарантами не хожу, но очень уважаю людей, толкающих мир вперед. Помню, когда я была юной девочкой и приходила устраиваться на работу в издательства, редактор тут же намекал, что, мол, «если со мной переспишь, у тебя все будет хорошо». Я обходила эти углы, не соглашалась и сочувствовала девушкам, менее избалованным, самоуверенным и выросшим в меньшем количестве любви, чем я сама. При таком предложении они могут просто оцепенеть и согласиться. Женщины всегда считались слабыми существами, которыми можно манипулировать. Такое соотношение – сильных и слабых по умолчанию – я не приемлю, ведь одно не может существовать без другого. Просто я женщина и меня больше волнуют женские права.
О лояльности и сочувствии
На данный момент главная задача феминизма состоит в том, чтобы все женщины стали лояльнее друг к другу. Патриархальное общество дает странную производную ненависти самих женщин к женщинам. Некоторые девочки гордо заявляют: «Я дружу только с мальчиками, я такая клевая!» или «Я отлично вожу машину в отличие от всех остальных идиоток». Когда я обнаружила в себе подобные мысли, то быстро начала над собой работать, – поняла, что не хочу присоединяться к этому мнению.
Понятно, что все мы люди и все мы привыкли в какой-то степени других осуждать. Это подтверждает история с Дианой Шурыгиной – девочку изнасиловали, какой-то суд какого-то Зажопинска, имея все улики, это доказал. И все равно нашлась масса женщин, сказавших: «А куда она поперлась в дико непристойное время?», «Ах она водки выпила? И чего она вообще хотела?», «Юбку короткую надела? Ну, точно сама все и спровоцировала!». Так вот, на эту новость первая реакция быть такой не должна. Мне кажется, если женщина говорит о своей беде, ты в первую очередь стараешься отнестись к ней с состраданием – «я с тобой, я тебе сочувствую». В любом движении должно быть объединение, пусть, и по гендерному признаку.
О сексуальной свободе и внутренних барьерах
У меня есть знакомые из организации SEXPROSVET: на их сайте люди реально занимаются сексуальным просвещением. Удивительно, но эта тема до сих пор какая-то неудобная: даже когда обсуждаешь с друзьями, половина из них краснеет и бледнеет.
Не обо всем в теме секса мы можем говорить просто. Задача проекта ─ эту невозможность преодолеть и сделать так, чтобы женщина получала от секса максимальное удовольствие. Моя подруга недавно поделилась, что впервые испытала оргазм. Ей 36 лет, прежде она никогда не говорила, что у нее этого не случалось и, только ощутив радость от секса, смогла преодолеть свой внутренний барьер. Мы все состоим из такого рода преград: нам стыдно, мы стесняемся – это очень мощное наслоение.
О правах женщины говорить о своих правах
Позиция «любишь красивую одежду ─ значит себя продаешь» ─ странная. Есть вещи, которые ты делаешь просто для себя. Прекрасная актриса Эмма Уотсон уже год с лишним занимается правами женщин и пропагандой феминизма в массы, это очень хорошо. Недавно она снялась в полусказочной фотосессии в честь «Красавицы и Чудовища» и там у нее заметили якобы голые сиськи. В смысле вообще-то они не голые – на ней сетчатый пиджак. Для той же Дженнифер Лопес это пуританский наряд, в таком и на похороны можно, но на Уотсон тут же обрушился шквал обвинительных комментариев о том, что после «такого» она не имеет права высказываться насчет прав женщин. Раньше певиц, например, вынуждали сниматься для эротических изданий. С одной стороны, что такого? С другой, как-то унизительно... Но мы не должны кого-либо осуждать. Мало ли кем была или не была Меланья Трамп раньше.
Фото обложки: Facebook
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.