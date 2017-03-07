Смольный не согласовал митинг в защиту Исаакия и Пулковской обсерватории

Депутат Борис Вишневский получил письменный отказ из Смольного на проведение на Марсовом поле 19 марта Марша в защиту Петербурга. Об этом он 7 марта сообщил «Фонтанке».

«В документе говорится, что с 11 до 19 часов на всем Марсовом поле будут проходить культурно-массовые мероприятия, посвященные проблемам водных ресурсов. Организатор — администрация района. Что они там будут делать 6 часов на всем периметре поля, неясно», – рассказал депутат.

В администрации Центрального района пояснили, что еще в декабре районный подростково-молодежный центр запланировал праздник «Море волнуется». «В течение дня нужно будет смонтировать сцену и оборудование, а затем разобрать, само мероприятие будет длиться 2 – 3 часа. Участвовать в нем будут до 500 человек», – рассказали в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что оппозиционные депутаты (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) все равно намерены настаивать на проведении митинга, в связи с чем потребовали безотлагательной встречи с губернатором Георгием Полтавченко.

Напомним, акцию 19 марта оппозиционеры хотели провести в защиту музея Исаакиевский собор, против застройки территории Пулковской обсерватории, против слияния РНБ и РГБ.

По материалам «Фонтанки.ру»