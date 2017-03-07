В Петербурге спрятали «Киндер-сюрприз» с деньгами

Актер Глеб Бауэр, известный по ролям в сериале «Ералаш», запустил квест «Городские закладки». Клад в «Киндер-сюрпризе» он заложил в Петербурге.

На YouTube-канале проекта появилась видеоподсказка – Бауэр спрятал тысячерублевую купюру во дворах у станции метро «Спортивная» и рассказал, как ее найти. Известно, что в Петербурге появится еще четыре клада.

Забрать деньги может любой, кто первым угадает место клада, приедет и заберет его. Счастливчика автор квеста просит выложить в соцсеть фото с находкой и снабдить снимок хэштегом #городскиезакладки.

Добавим, что проект «Городские закладки» запустился по всей стране. Первый клад Бауэр заложил в Москве.