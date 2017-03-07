В Петербурге откроется пространство «Тессарт» с лазерным театром под куполом

На Караванной улице 1 апреле начнет работу мультимедийное пространство «Тессарт». В пяти залах объединятся искусство и технологии. Здесь откроются лазерный театр под куполом, выставочный зал, зал виртуальной реальности, комната с панорамной видеопроекцией и лекторий.

Под куполом международный лазерный театр Lux Aeterna устроит световые перформансы. А в зале с четырехсторонней панорамной интерактивной видеопроекцией изображения на стенах будут реагировать на движения посетителей.

Также в пространстве можно будет увидеть выставку звуковых скульптур художника Тараса Машталира, световые скульптуры LED Cube и фотоскульптуры Sphere. А в зале виртуальной с помощью VR кисти любой гость сможет нарисовать собственный мир или оказаться внутри пространства, нарисованного художниками.

В Лекториуме запустят образовательные программы от ведущих практиков новых медиа.

Пространство откроется 1 апреля. Режим работы: с 11.00 до 22.00 часов (кроме понедельника).