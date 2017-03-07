Present Perfect Festival расширился до трех дней – третий фестиваль электронной музыки и современного искусства пройдет с 28 июля до 30 июля на территории Музея стрит-арта.

Расписание фестиваля включает в себя пул параллельных активностей на важных городских площадках в ходе всего уикенда: концерт-открытие, образовательные сессии, официальное afterparty и другие мероприятия.

Основная программа намечена на субботу - ограниченная партия билетов на 29 июля уже поступила в продажу. Стоимость: 1200 рублей.

Организаторы отмечают, что события параллельной программы будут анонсированы отдельно.