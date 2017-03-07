СМИ нашли петербургскую коммуналку Путина и рассказали о его нищем детстве

Британская газета Daily Mirror выпустила материал «Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России» про трудное детство Владимира Путина. Журналисты нашли петербургскую коммуналку, где жил будущий политик, а также опросили его давних знакомых.

Корреспондент Энди Лайнc пишет, что Путин вырос в трущобах во времена, когда «по улицам бродили банды, жестокие драки были обычным делом, а дети помирали от голода». Неназванный друг детства рассказал, что «на этих улицах он научился выживать».

Daily Mirror выяснил, что в петербургская коммуналка кишела крысами, а юный Путин их убивал. Друг президента рассказал журналистам, что один из укусов стал уроком на всю жизнь: «Я не раз слышал потом, как он (Путин) говорил: никогда не загоняй крысу в угол».

Энди Лайнc попытался попасть в квартиру, в которой жил Путин, однако его не пустили нынешние жильцы.

Еще один давний приятель Путина рассказал корреспонденту о школе, в которой учился Путин. «Это был очень жестокое место, и когда Путин был молод, он был плохим мальчиком. Он объединился с бандой молодых людей и это было непросто», – рассказал он.

Daily Mirror пишет, что после того, как главаря банды посадили, Путин взялся за ум и начал заниматься спортом.

Друг Путина рассказал и про семью: отец был моряком, но затем перешел на работу в КГБ. Во время войны его отряд должен был уничтожить фабрику оружия. Из более чем 20 солдат только трое или четверо выжили – одним из них был отец Путина. Он был серьезно ранен, а когда вернулся в Петербург, ему дали низкооплачиваемую работу на заводе. А мама Путина, по словам источника Daily Mirror, была занята на нескольких работах, в основном, связанных с уборкой, чтобы иметь еду на столе и быть ближе к нему.

Еще будучи подростком Путин понял, что хочет быть шпионом. Он ежедневно проверял «знаки от КГБ» в городском парке. Но один из соседей дразнил Путина и приклеивал под скамейку жвачку, делая вид, что это секретный пароль для КГБ. А Путин верил.

Daily Mirror также пишет, что после работы в резидентуре КГБ в Германии и падения Берлинской стены Путин раздумывал о завершении карьеры. А в 40 лет президент в какой-то момент собирался стать таксистом. Однако его карьеру резко изменило знакомство с высокопоставленными политиками, утверждает издание.