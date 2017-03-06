Шуба и недвижимость: женщины рассказали, каких они ждут подарков на 8 марта

Женщины рассказали, каких они ждут подарков на 8 марта. Согласно опросу тренинг-центра Секс.рф, самый лучший презент — это ювелирное украшение. Так считает 28% женщин.

17,6% респонденток хотели бы поехать в путешествие. 13,2% девушек мечтают получить в подарок автомобиль. 8,8% опрошенных дам были бы рады технике, а 3,5% предпочитают деньги. Также женщины называют лучшим подарком жилплощадь (2,5%) и шубу (1,9%).

Извечные цветы набрали лишь 1,6% голосов. Еще меньшей популярностью — 1,3% — пользуются часы, секс-игрушки, свидание, парфюм и спа-процедуры. А 0,3% женщин назвали идеальным подарком нож.

В рейтинге самых плохих подарков лидером стала бытовая утварь — 20,7%. За ней следуют косметические средства (8,8%). Тройку замыкают плюшевая игрушка и неподходящие цветы (по 6,7%).

Также женщинам не хотели бы получить на 8 марта сувениры (6,2%), предметы гардероба и аксессуары (по 3,6%). 3,1% назвали плохим подарком запчасти для автомобиля, 1,6% не нравятся нижнее белье и книги. По 0,5% набрали такие подарки, как шкатулка, термос, свечка, салют, рогатка, оригами, копилка, кактус, валенки, Библия и мумия кошки.

Отмечается, что в 39% случаев женщины получают подарки от своего любимого человека. 11% опрошенных поздравляют родственники, 8% — коллеги. А 36% женщин обычно принимают подарки от всех вышеперечисленных.